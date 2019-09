Catania, il padre del bimbo morto perché dimenticato in auto: "Ho un grande vuoto in testa"

La telefonata della suocera - Il piccolo Leonardo è rimasto in auto nel parcheggio della cittadella universitaria perché il padre, che avrebbe dovuto portarlo all'asilo una volta uscito di casa, ha tirato dritto ed è andato direttamente al lavoro. Luca ha spiegato a Repubblica di aver realizzato quanto era successo dopo una telefonata della suocera: "Ha detto: 'il bambino non c'è all'asilo, dov'è?', e all'improvviso ho ricordato, sono corso al parcheggio. Una corsa che non finiva mai. E Leonardo era lì, nel seggiolino".



I tentativi di rianimare il piccolo - Il fatto che il policlinico fosse distante solo 50 metri non è bastato a salvare la vita del piccolo, così come i tentativi di rianimazione dei medici durati 37 minuti per cercare di farlo tornare a respirare. Il nonno e la madre del marito, per altro, sono entrambi cardiologi: l'uomo era presente in ospedale al momento della tragedia mentre la donna, che era a un convegno, è arrivata successivamente.



La moglie difende il marito: "Non so come sia potuto succedere" - Proprio la moglie difende il marito che ora, come atto dovuto, è indagato per omicidio colposo. "E' un padre modello, non so spiegarmi cosa sia successo. Forse è accaduto per una distrazione o per stanchezza". Luca nell'interrogatorio ha detto di aver agito automaticamente e di non ricordare nulla, nemmeno la strada fatta per arrivare al lavoro. "Penso di aver percorso la strada di sempre. Ma cosa è successo ieri mattina?", ha detto smarrito.