Bambini dimenticati in auto, è successo ancora: tutti i precedenti in Italia

2008 Merate (Lc). Una maestra, convinta di aver lasciato la figlia di due anni dalla baby sitter, solo uscita da scuola si rende conto di averla lasciata in auto. La piccola muore poco dopo in ospedale.

2011 anno orribile. A maggio in soli sei giorni ben 2 neonati perdono la vita perché i genitori li avevano lasciati in auto al caldo sotto il sole. Il 23 a Teramo Elena, 22 mesi, il 27 a Passignano sul Trasimeno tocca a Jacopo,11 mesi.

2013 Piacenza. Luca, due anni, rimane sotto il sole per otto ore. A dare l'allarme il nonno che non lo aveva visto all'uscita dell'asilo.

2015 Vicenza. Gioia, 17 mesi, muore di asfissia. I genitori si erano completamente dimenticati di averla portata con sè a fare spese.

2016 Firenze. Una bimba di 18 mesi. Anche in questo caso la madre si era completamento scordata di averla portata con se in auto. Trasportata in ospedale, spira dopo un giorno di sofferenza.

2017 Arezzo. Una mamma sta tornando dal lavoro, si gira per fare retromarcia e vede la piccola Tamara, 16 mesi, ormai morta per arresto cardiaco.

2018 Pisa. È la volta di Giorgia, 1 anno. Stava dormendo nel seggiolino posteriore quando il padre è uscito dall'auto per andare a lavorare scordandosela completamente.