Elogia Balzerani (Br), La Sapienza avvia un iter sulla prof Di Cesare: "Parole pericolose"

"La dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare è stata trasmessa alla valutazione e al giudizio dei competenti organi di ateneo", informa l'ateneo romano. "Sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola il funzionamento dell'Università, La Sapienza ha avviato una procedura di cui è stato informato il ministro Bernini".

La rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, si è detta sconcertata per le parole della professoressa Di Cesare. Il ministro Bernini ha poi dichiarato di "condividere lo sconcerto espresso dalla rettrice anche alla luce della storia dell'Ateneo romano che ha pagato un prezzo molto alto durante la tristissima stagione del terrorismo". Della "incompatibilità col ruolo di docente" di Donatella Di Cesare hanno parlato anche esponenti di Fratelli d'Italia. Il senatore De Priamo ha sollecitato "provvedimenti disciplinari ad hoc", mentre il vicepresidente vicario del gruppo al Senato di FdI, Raffaele Speranzon, ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'Università.

La replica della prof Di Cesare sul caso Balzerani

La docente, dal canto suo, ha ribadito più volte la sua distanza dal chi firmò una tra le stagioni più buie della Repubblica italiana. "Vorrei ribadire che ho sempre condannato ogni metodo violento e ogni strategia terroristica. Nulla mi sta più a cuore della democrazia nel senso più pieno di questa parola", ha dichiarato Di Cesare. "Mi sono subito resa conto che quel post, nella sua estrema stringatezza, poteva dare adito a un fraintendimento del mio pensiero, come in effetti purtroppo è avvenuto. Sono molto dispiaciuta per l'incomprensione che le mie parole hanno generato. Sono sempre stata contro la violenza e ho sempre mirato alla pace".