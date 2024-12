Balletti social con polpi e crostacei, TikTok banna la "pescivendola più bella d'Italia" per maltrattamenti agli animali

Il servizio della troupe di Italia Uno risale a febbraio, quando nella pescheria era arrivato l'inviato Filippo Roma con l'attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi. L'intenzione, scrive Fanpage, era quella di verificare come venissero trattati i polpi, i gamberi e gli altri animali messi in vendita nella pescheria, con cui spesso marito e moglie improvvisano balletti e siparietti postati sui social in cui manipolavano e mettevano in mostra crostacei e molluschi. Era stato lo stesso titolare dell'attività, il marito della pescivendola Luigi, a chiamare i carabinieri in quell'occasione, sostenendo che la troupe "non gli permetteva di svolgere regolarmente il suo lavoro".