"Per usufruire del bagno di un locale è necessario consumare", lo dice anche la legge

La sentenza del Tar Toscana n. 691 del 18/2/2010 lo dice senza lasciare spazio a interpretazioni fuorvianti: un locale non è un bagno pubblico e spiega anche il perché di questa asserzione piuttosto tranchant. Garantire l'uso gratuito del bagno potrebbe infatti a una "eccessiva gravosità economica" per l'esercente, configurando una vera e propria "limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 della Costituzione" per quest'ultimo. Va tuttavia prestata attenzione a un altro aspetto su cui la stessa pronuncia del Tar pone l'accento: il bagno non è di tutti ma il suo utilizzo deve essere comunque garantito a chiunque abbia consumato nel locale e si sia quindi identificato come cliente. Anche il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, all'articolo 137 è lapidario in questo senso: “Il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo”.