Bacoli (Napoli), viaggio in uno dei comuni con la percentuale più alta di case abusive

Un viaggio tra le vie di Bacoli, in provincia di Napoli, finito nella lista nera per essere uno dei comuni con la percentuale più alta di case abusive. Come mostrato da "Quarta Repubblica" durante il servizio in onda lunedì 1 luglio, qui non c'è una mappa che mostri l'abusivismo, ma la Polizia Municipale conserva parecchi fascicoli in merito alla vicenda che sembra interessare circa cinquemila abitazioni.



"A volte siamo giunti sul luogo grazie alle indicazioni dei cittadini, che attraverso Google Maps ci indicavano l'area dell'abuso", spiega il tenente colonnello Marialba Leone. Ma a fare particolare scalpore è soprattutto l'abuivismo di un vigile urbano, già denunciato in passato. La trasmissione di Rete 4 ha provato a intercettarlo, ma l'uomo ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla sua casa, ora in vendita.