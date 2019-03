Case abusive a Terzigno (Napoli), la rabbia delle famiglie per strada: “Noi truffati dai costruttori"

Quattordici famiglie che rischiano di dover abbandonare la propria casa nel giro di poco più di un mese. Questa la situazione paradossale che si è creata a Terzigno, comune in provincia di Napoli, dove il Comune ha notificato lo sfratto ai 14 nuclei famigliari perché le palazzine in cui hanno abitato in questi ultimi anni erano, e sono tuttora, abusive.



A “Pomeriggio Cinque” la rabbia dei condomini: “L’abbiamo comprata più di vent’anni fa e solo nel 2013 abbiamo scoperto, per caso, che le palazzine erano abusive”.



Un problema per molti, anche per la signora Gina, 95enne che ha lavorato tutta la vita per potersi permettere un tetto sulla testa e non ci sta ad andarsene: “O mi trovano un altro posto oppure io di qui non me ne vado: è casa mia”.



La rabbia degli abitanti è soprattutto nei confronti dell’impresario: “Il costruttore ci ha truffati”. Ma lui, raggiunto telefonicamente dall’inviata di “Pomeriggio Cinque”, si difende: “Non posso fare niente, loro quando hanno comprato erano informati già dal 94”.