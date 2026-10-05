Baby Gang resta in carcere, il gip: "È inserito in una rete internazionale che gli ha permesso di andare in Iraq"

Sarebbe "inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale" in grado, in passato, "di farlo approdare in Iraq" per "sparare con bazooka e altre armi da guerra". Non solo: avrebbe anche sviluppato "una pericolosità che connota la sua figura artistica e personale", facendone "vanto" e riuscendo a "influenzare" una "cerchia ampia di persone, disposte a fare di tutto" per "supportarlo e proteggerlo", a tal punto che per lui "combatterebbero fino alla morte". È con queste parole che il gip di Lecco ha descritto Zaccaria Mouhib, vero nome del 25enne trapper da milioni di follower Baby Gang, nell'ordinanza con cui ha confermato la custodia cautelare in carcere per il giovane.