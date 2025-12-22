Logo Tgcom24
Cronaca
Dolcedo (Imperia), Babbo Natale sotto sfratto: "Non ho possibilità" | Raccolti oltre mille euro in poche ore

"Diario del Giorno" prova a fare luce sulla vicenda che vede coinvolto l'80enne Gianni

22 Dic 2025 - 18:10

A Dolcedo, in provincia di Imperia, l'intera comunità si sta muovendo a favore di Gianni, l'ottantenne che rischia lo sfratto in quanto non riesce a pagare l'affitto alla Curia, proprietaria dell'abitazione in cui vive con la compagna. "Diario del Giorno" prova a fare luce sulla vicenda che coinvolge il pensionato, che per tanti anni si è messo a disposizione facendo prima il nonno vigile davanti alla scuola e poi vestendo i panni di Babbo Natale per i bambini durante le feste locali.

Ora, però, i 600 euro di pensione percepiti non bastano per sostenere tutte le spese e l'uomo ha ricevuto lo sfratto esecutivo. Come racconta la trasmissione di Rete 4, un sostegno è arrivato proprio da quei cittadini che col tempo si sono affezionati a Gianni, al punto da mobilitarsi e raccogliere in poche ore oltre mille euro.

"Queste persone si stanno comportando davvero in modo encomiabile", commenta Gianni, emozionato per la solidarietà ricevuta. E, durante il collegamento, aggiunge: "Io vorrei rimanere qui tranquillamente, poi in futuro se si può dare anche qualche soldino lo si dà lo stesso, perché io non voglio restare senza pagare. Solo che non abbiamo possibilità. Con un po' di soldi della pensione, ogni tanto se posso dare qualcosa lo darò".

