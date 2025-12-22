Dolcedo (Imperia), Babbo Natale sotto sfratto: "Non ho possibilità" | Raccolti oltre mille euro in poche ore

Ora, però, i 600 euro di pensione percepiti non bastano per sostenere tutte le spese e l'uomo ha ricevuto lo sfratto esecutivo. Come racconta la trasmissione di Rete 4, un sostegno è arrivato proprio da quei cittadini che col tempo si sono affezionati a Gianni, al punto da mobilitarsi e raccogliere in poche ore oltre mille euro.