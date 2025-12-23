Dolcedo (Imperia), colletta d'amore per il Babbo Natale sotto sfratto | Lui ringrazia in lacrime

"Diario del Giorno" torna a occuparsi della vicenda che coinvolge l'80enne Gianni
"Mi viene da piangere quando sento queste cose, perché si vede che nel mondo c'è ancora qualcuno con il cuore". Con queste parole Gianni ha risposto alla solidarietà ricevuta nelle ultime ore dalla comunità in cui vive e dai telespettatori di "Diario del Giorno". La trasmissione di Rete 4 è infatti tornata a Dolcedo, in provincia di Imperia, dove l'ottantenne rischia lo sfratto perché non riesce a pagare l'affitto alla Curia, proprietaria dell'abitazione in cui vive con la compagna.
I 600 euro di pensione non basterebbero a coprire tutte le spese, così i cittadini del posto si sono mobilitati raccogliendo oltre mille euro in poche ore per supportare Gianni, che nel corso degli anni si è messo a disposizione della comunità facendo prima il nonno vigile davanti alla scuola e poi vestendo i panni di Babbo Natale per i bambini alle feste locali.
A tale vicinanza, si è aggiunta la solidarietà dei telespettatori di "Diario del Giorno", che da tutta Italia si sono fatti avanti per offrire il proprio contributo. Un gesto che durante la puntata in onda martedì 23 dicembre fa prevalere le lacrime dell'ottantenne, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati.