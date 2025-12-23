Dolcedo (Imperia), colletta d'amore per il Babbo Natale sotto sfratto | Lui ringrazia in lacrime

I 600 euro di pensione non basterebbero a coprire tutte le spese, così i cittadini del posto si sono mobilitati raccogliendo oltre mille euro in poche ore per supportare Gianni, che nel corso degli anni si è messo a disposizione della comunità facendo prima il nonno vigile davanti alla scuola e poi vestendo i panni di Babbo Natale per i bambini alle feste locali.



A tale vicinanza, si è aggiunta la solidarietà dei telespettatori di "Diario del Giorno", che da tutta Italia si sono fatti avanti per offrire il proprio contributo. Un gesto che durante la puntata in onda martedì 23 dicembre fa prevalere le lacrime dell'ottantenne, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati.



