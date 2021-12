Babbo Natale cercasi, professione in crisi | La testimonianza: "Difficoltà notevole a trovare lavoratori disponibili"

Babbo Natale Cercasi. È l'annuncio rimasto senza risposta di un'agenzia di organizzazione eventi che denuncia la mancanza di lavoratori disposti a indossare gli abiti del personaggio più amato dai bambini di tutto il mondo. In collegamento a "Mattino Cinque News" i due proprietari dell'agenzia raccontano: "Siamo riusciti a fronteggiare la maggior parte delle nostre richieste grazie al nostro organico interno, ma senza riuscire ad accontetare tutti e a incrementare il carico di lavoro", spiegano.

"Cerchiamo persone solari che sappiano relazionarsi bene con i bambini e capaci di un minimo di interpretazione. Cerchiamo sia ragazzi giovani che persone più adulte", continuano i gestori dell'agenzia che poi rassicurano gli ascoltatori: "Non c'è bisogno di avere una pancia vera, quella la forniamo noi finta". Il compenso, invece, anche quello non è da sottovalutare, ma nonostante l'offerta economica si è registrata davvero poca disponibilità a ricoprire il ruolo.

Le cause della crisi del settore potrebbero dipendere dagli effetti della pandemia: "Forse in quest'anno in cui sono state poche le occasioni per trascorrere le festività insieme alla famiglia, si preferisce non lavorare il 24 e il 25", conclude il proprietario dell'agenzia che poi mostra uno dei suoi Babbo Natale in servizio.