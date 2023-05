Aviano (Pordenone), sparo accidentale al poligono: ferito colonnello dei carabinieri

Incidente al poligono di tiro di Aviano (Pordenone), dove il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari è rimasto ferito gravemente a una gamba a causa di uno sparo accidentale che ha colpito un'arteria.

L'uomo, marito del viceministro dell'Ambiente Vannia Gava, è ricoverato in terapia intensiva ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato 12 ore. È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.