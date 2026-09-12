Avezzano, sei minorenni indagati per telefonate persecutorie a una coppia

Secondo quanto ricostruito dalla procura, i sei adolescenti avrebbero effettuato continue telefonate ai due coniugi. Le chiamate, sempre secondo gli inquirenti, sarebbero state fatte senza una valida ragione e con l'obiettivo di provocare disturbo e disagio per motivi ritenuti del tutto futili. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giuseppina Corinaldesi. I ragazzi, quasi tutti residenti tra la Marsica, con presenze ad Avezzano, Civitella Roveto e Scurcola Marsicana, e la provincia di Brindisi, in particolare a Francavilla Fontana, sono accusati di aver agito in concorso tra loro. Il numero di telefono della coppia sarebbe stato trovato durante una gita scolastica, nel corso di una sosta in autogrill, gli studenti lo avrebbero letto scritto sul muro di uno dei bagni dell'area di servizio. Il recapito era stato lasciato alla vista di chiunque frequentasse quei servizi, e a fianco del numero anche una sorta di "offerta" di prestazioni sessuali.