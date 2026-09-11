Napoli, 14enne e 15enne sradicano un paletto: "Bravata per qualche like sui social" | Ma i danni li pagheranno... i genitori
È accaduto a Piscinola. I militari hanno fermato i due giovani in piazza Tafuri: il Comune di Napoli invierà il conto dei danni alle famiglie
© Carabinieri
Hanno preso di mira un paletto giallo che delimitava una via pedonale a Napoli, tirandolo fino a sradicarlo. Due giovanissimi, di 14 e 15 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri e denunciati per concorso in danneggiamento aggravato. Parlando con i militari, hanno confessato di aver programmato l'azione vandalica perché una "bravata" come quella poteva garantirgli diversi like sui social media. Nelle prossime ore, a casa delle famiglie dei due ragazzini il Comune farà recapitare il saldo dei danni.
La bravata e l'arrivo dei carabinieri
Erano giunti in piazza Tafuri, nel quartiere Piscinola, a bordo di uno scooter. Si sono fermati lì dove inizia la via pedonale, e dove i paletti gialli a forma di "u" rovesciata impediscono l'accesso ai mezzi a motore. Qui, con il favore delle tenebre, hanno iniziato a tirare con tutte le forze il palo. Peccato che l'area sia a due passi dalla caserma dei carabinieri e, dopo che nei giorni scorsi erano arrivate diverse segnalazioni di transiti non autorizzati nell'area pedonale, i militari avevano predisposto un apposito servizio di controllo.
I danni da pagare
Proprio per questo, i due ragazzini sono stati colti sul fatto. Fermati, hanno parlato di una "bravata" pensata da condividere sui social. Nel tentativo di sradicare il paletto, però, i giovani hanno sollevato parte del manto stradale. Danni che saranno calcolati dalle autorità e che dovranno essere coperti dai due ragazzini. O meglio, dai loro genitori.