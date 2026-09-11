Napoli, 14enne e 15enne sradicano un paletto: "Bravata per qualche like sui social" | Ma i danni li pagheranno... i genitori

Erano giunti in piazza Tafuri, nel quartiere Piscinola, a bordo di uno scooter. Si sono fermati lì dove inizia la via pedonale, e dove i paletti gialli a forma di "u" rovesciata impediscono l'accesso ai mezzi a motore. Qui, con il favore delle tenebre, hanno iniziato a tirare con tutte le forze il palo. Peccato che l'area sia a due passi dalla caserma dei carabinieri e, dopo che nei giorni scorsi erano arrivate diverse segnalazioni di transiti non autorizzati nell'area pedonale, i militari avevano predisposto un apposito servizio di controllo.