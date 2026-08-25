Cosmeticoressia, nella nuova ossessione dei giovanissimi per i cosmetici contano (soprattutto) i social

Creme antirughe nello zaino, lozioni tra i banchi di scuola ed estenuanti beauty routine riprese in diretta per qualche like in più. Più che una nuova frontiera, è una vera e propria quotidianità per la generazione Alfa, bambine e preadolescenti tra gli 8 e i 14 anni, protagoniste di quello che a tutti gli effetti è un fenomeno divenuto virale negli ultimi tempi con un nome ben preciso: cosmeticoressia. In altre parole, una nuova forma di ossessione per la cura della pelle che sta accendendo i riflettori sui rischi fisici e psicologici sempre più marcati. E, nella sua capillare diffusione, centrano soprattutto i social.