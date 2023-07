Avezzano (Aquila): incendio in una palazzina durante un matrimonio, 20 intossicati

Intorno alle 23:30 le fiamme sarebbero divampate nel vano cantina della palazzina situata in via XX Settembre circa venti invitati sono rimasti lievemente intossicate da monossido di carbonio, e quattro di sono trasportati dal personale del 118 in pronto soccorso per accertamenti. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Ci sono volute diverse ore per domare l'incendio. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, le persone presenti, comprese donne, bambini e un neonato di appena sei mesi, si sono ammassati in prossimità delle finestre e dei balconi senza poter uscire dall’edificio poiché l’unica scala d’uscita era impraticabile a causa dell’alta temperatura e fumo denso.

Gli inquilini della palazzina sarebbero rimasti intrappolati al terzo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco che hanno soccorso le persone e le hanno aiutate a scendere al piano terra con la scala. Oltre ai Vigili del fuoco del Comando di Avezzano, sono intervenuti in supporto anche quelli dell'Aquila, insieme ai carabinieri del comando di Avezzano, la polizia di stato e la guardia di Finanza.