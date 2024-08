Avellino, ancora un episodio di bullismo: ragazzino colpito, minacciato e filmato dal branco

In un secondo video, circondato dalla gang, è minacciato. Lo sfondo di queste ultime immagini sembra un giardino o un parco pubblico, lontano dagli occhi di adulti. Il capo della del gruppetto gli chiede di fissarlo negli occhi e di impegnarsi a non raccontare di essere stato picchiato: "Non dirlo a mamma". Il piccolo viene costretto a ripetere la promessa più volte. Poi viene colpito nuovamente con alcuni schiaffi. "Se parli con tua madre ti appendiamo come Cristo in Croce", dicono al ragazzino, che alla fine viene costretto a baciare le mani a ogni componente del branco, mentre un altro di loro riprende la scena. Successivamente, le immagini hanno iniziato a circolare per tutta la piccola comunità e oltre.