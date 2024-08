Durante una violenta lite in un locale in pieno centro a Cervinara, in provincia di Avellino, un 30enne del posto ha colpito un coetaneo alla testa con un bicchiere. Immediata la reazione dell'altro, che ha estratto una pistola e gli ha sparato. L'uomo, colpito alla schiena e a un braccio, è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, sove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita.