Autovelox (e non solo), è boom di multe in Italia: incassi di 1,54 miliardi, l'84% si paga al Centro Nord

Forse siamo sempre più indisciplinati al volante.

O forse, più semplicemente, ci sono maggiori controlli e i sistemi per rivelare le infrazioni stradali sono più accurati e puntuali. Quel che è certo è che le multe pesano sempre di più nelle tasche degli italiani. Nel 2023 i comuni dei nostro paese hanno incassato dalle contravvenzioni del codice della strada 1 miliardo e 535 milioni di euro. Dato in crescita del 6,4% in un anno e ben del 23,7% rispetto al 2019. Certo a pesare anche l'inflazione, che segna un +6.9% in quattro anni, ma l'aumento dei prezzi non basta a spiegare la corsa alle multe. Che sembra riguardare soprattutto i piccoli comuni.