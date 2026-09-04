Autorità Trasporti: multa da 1,75 milioni a Rfi per il "chiodo" che bloccò la stazione Termini | La società: "Messe in campo tempestivamente misure necessarie"

"Alla luce del gravissimo impatto che l'emergenza del 2 ottobre 2024 ha avuto sulla circolazione ferroviaria, sussistano i presupposti per accertare che Rete Ferroviaria Italiana non ha posto in essere misure idonee a garantire l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura in maniera da assicurarne l'accessibilità e la funzionalità", si legge nella delibera dell'Art. Inoltre, la violazione ha determinato "una lesione del diritto costituzionale alla mobilità dei passeggeri".