A Riese Pio X, in provincia di Treviso, un 28enne è morto dopo che l'auto su cui viaggiava è uscita di strada in maniera autonoma. Durante un sorpasso ad alta velocità, il giovane ha perso il controllo della vettura che, dopo aver percorso diverse decine di metri in un fosso, si è ribaltata uccidendolo sul colpo. Il passeggero, un 35enne, è stato elitrasportato a Treviso in prognosi riservata.