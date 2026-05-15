Austria, nei locali dove fare la escort è una professione legalizzata: "Esami tutti i mesi e contributi in regola"

"I prezzi sono a partire da 80 euro per mezzora e poi ovviamente per altro si potrebbe andare oltre", dice una escort che poi precisa che l'eventuale rapporto sessuale avviene sempre in modo protetto. "Qui non si può lavorare senza essere in salute, ogni mese facciamo esami del sangue e controlli per le malattie", aggiunge la ragazza. Tutti i guadagni percepiti sono tracciati e ciascuna escort paga regolarmente la propria quota d'ingresso alla struttura. Secondo gli imprenditori della zona nelle case per appuntamenti non si configura il reato di favoreggiamento alla prostituzione. "Noi non traiamo profitto dalla prestazione delle ragazze", spiega Cristiano Fabris, manager del gruppo Wellcum, che poi aggiunge: "La legge in Italia è retrograda, forse non si fa questo passo per non pestare i piedi a qualcuno".