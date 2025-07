Giallo ad Asti: Aurora, 17 anni, sparisce lasciando a casa cellulare e portafoglio

Non appena ricevuta la denuncia, carabinieri e polizia hanno attivato le procedure per la ricerca delle persone scomparse. Inizialmente concentrata ad Asti e Portacomaro, l'operazione si è spostata a Torino. Le indagini coinvolgono personale delle stazioni ferroviarie, pattuglie sul territorio, unità cinofile e operatori della Prefettura. Le aree battute comprendono non solo la zona di Porta Nuova, ma anche piazze, parchi, locali e altre zone centrali.