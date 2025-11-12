Notte magica in Italia: l'aurora boreale colora Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna

In Piemonte, la notte è stata segnata da un cielo fucsia e violaceo, soprattutto tra le valli e le montagne del Torinese. Come ha spiegato su Facebook il meteorologo Andrea Vuolo, si è trattato di "una tempesta geomagnetica che ha colorato il cielo di fucsia, tra il rosa e il viola", con scatti realizzati a Prascorsano, Viù-Colle del Lys, Ciriè e Sangano. Le immagini, condivise da numerosi utenti e fotografi, mostrano un paesaggio alpino surreale, immerso in una luce magnetica che ha reso la notte indimenticabile.