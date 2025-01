Sette luoghi ideali per i cacciatori di aurore boreali

TROMSØ, NORVEGIA - In Norvegia, Tromsø è una delle città con le più alte probabilità di ammirare la danza delle luci - non a caso è diventata una delle mete più popolari per questo tipo di avvistamenti, anche grazie agli ottimi collegamenti via aereo che la rendono facilmente raggiungibile. Ma un viaggio a Tromsø è un’esperienza indimenticabile 24 ore su 24: alla luce del giorno la città offre molte attrazioni, dall’incantevole Cattedrale dell’Artico all’acquario Polaria, ma anche una vasta selezione di pub - è la città norvegese con il numero più alto di pub pro capite - e incredibili attività come l’escursione con i cani da slitta e l’osservazione delle balene. Al calar del sole inizia la caccia ai giochi di luce: per una vista mozzafiato sulle luci della città (e del cielo), basta raggiungere la cima del monte Storsteinen.



LAPPONIA SVEDESE - Per chi è alla ricerca di un’esperienza autentica nella natura incontaminata della Lapponia, Kiruna è la destinazione adatta a un viaggio alla scoperta delle meraviglie artiche e non solo. Oltre ad essere localizzata nella posizione ideale per avvistare la danza delle luci tra settembre e marzo, Kiruna è in grado di offrire molto di più: da un’immersione vera e propria nella cultura Sami alla visita della più grande miniera di ferro sotterranea al mondo, ma anche escursioni in motoslitta e sport invernali. Per un’osservazione indimenticabile dell’aurora, basta dirigersi al Parco Nazionale Abisko, dove l’Aurora Sky Station sarà in grado di regalare un’esperienza impressionante.



JÖKULSÁRLÓN GLACIER LAGOON, ISLANDA - Lo Jökulsárlón Glacier Lagoon è la laguna glaciale più grande d’Islanda, che al calar del sole garantisce uno sfondo straordinario per ammirare l’aurora boreale danzare sulla natura incontaminata: nell’acqua gelida della laguna, infatti, galleggiano iceberg di forme, dimensioni e colori diversi sui quali si riflettono le luci del Nord, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere. E per chi è alla ricerca di una sana dose di adrenalina, qui è anche possibile esplorare le grotte di ghiaccio e fare trekking sull’imponente ghiacciaio Vatnajökull.



ISOLE SHETLAND, SCOZIA - Per ammirare l’aurora boreale non serve sempre raggiungere i Paesi scandinavi però. Nel punto più settentrionale del Regno Unito, le Isole Shetland sono in grado di regalare uno spettacolo altrettanto indimenticabile grazie alla loro posizione remota e alla mancanza di inquinamento luminoso. Questo arcipelago, dove le luci del nord prendono il grazioso nome di Mirrie Dancers, è il paradiso per gli amanti della natura incontaminata e per chi sogna un viaggio all’insegna della tranquillità: tra siti archeologici, romantici castelli, riserve naturali e una fauna incredibile, come i tenerissimi pony Shetland, un viaggio in queste isole è un’esperienza straordinaria.



FAIRBANKS, ALASKA - Vicino al Circolo Polare Artico, direttamente sotto l’ovale aurorale, Fairbanks è nota come la “città dell’Aurora Boreale” ed è la migliore località per vedere l’aurora boreale in tutti gli Stati Uniti. Fairbanks è famosa perché ogni anno durante le festività natalizie si trasforma nel paese delle meraviglie per le famiglie in viaggio: a 15 miglia dalla città si trova la Santa Claus House, che dal 1952 sorprende adulti e bambini con una selezione incredibile di decorazioni, oggetti da collezione e giocattoli.