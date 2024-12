Viaggi: le tendenze 2025 secondo Lonely Planet

MUOVERSI SU ROTAIA - Dalle epiche traversate continentali ai percorsi lenti su linee secondarie, dalle modernissime ferrovie sospese al Train du Desert d’atmosfere coloniali che attraversa il Sahara mauritano queste avventure ferroviarie rendono già di per sé il viaggio un’esperienza indimenticabile. Due esempi: la Monorotaia Shonan in Giappone (ferrovia sospesa che offre un emozionante percorso di 6,5 km da Tokyo e Yokohama alle spiagge e ai parchi di Enoshima) e The Skeena da Prince Rupert a Jasper in Canada (stato in cui i viaggi in treno sono veramente spettacolari): un’avventura di due giorni attraverso le Montagne Rocciose, con una sosta notturna a Prince George per sfruttare al massimo le ore di luce.



TAKE IT EASY - Lo slow travel potrebbe sembrare un’operazione di marketing, ma per molti di noi costituisce uno stile di vita che avvicina alla natura e libera la mente dagli effetti negativi della vita moderna. Qualche esempio, come Lough Erne in Irlanda del Nord, uno straordinario intreccio di corsi d’acqua sinuosi e baie nascoste. Un tempo sede di monasteri che erano importanti centri di studio e innovazione, le isole del lough sono oggi occupate per lo più da uccelli e bestiame.Oppure l’isola di Ibo in Mozambico: il Parque Nacional das Quirimbas include quasi tutte le Quirimbas meridionali (tra cui Ibo, Medjumbe e Matemo) e un ampio tratto di mangrovie costiere e di foresta sulla terraferma. Splendide spiagge e isole coralline.



A TEMPO DI MUSICA - La sede di un concerto è importante quanto la musica. Questi magnifici 10 templi del suono valgono da soli un viaggio. Il Ryman Auditorium a Nashville (USA) è il principale edificio che ospita spettacoli musicali di Nashville. Questo storico palcoscenico è stato la sede originale del Grand Ole Opry e il luogo in cui superstar come Dolly Parton, Hank Williams e Johnny Cash hanno iniziato la carriera. Il Royal Opera House di Mumbai in India, commissionato da re Giorgio V e completato nel 1916, l’unico teatro dell’opera superstite dell’India fu chiuso negli anni ’90 e riaperto con grande clamore a un secolo dalla sua inaugurazione.



BIRDWTACHING - Solo uccelli eccezionali riescono ad adattarsi ad ambienti tra i più singolari del mondo. Come il Pulcinella di mare, dell’Islanda: nonostante il loro aspetto buffo, la loro vita quotidiana è dura. Percorrono in volo 50 km per procacciare il pesce ai pulcini. E in Italia, nel cielo di Roma, stormi di storni volano al tramonto disegnando complesse e splendide coreografie dette mormorii. I mesi migliori per assistere a questo spettacolo sono dicembre e gennaio.



MERCATI STRAORDINARI - Fare la spesa al mercato è un ottimo modo per conoscere un luogo e la sua gente. Svegliatevi presto (e controllate il calendario) e scoprite le usanze, le prelibatezze e le merci locali. Il secondo mercato più grande della Francia vanta 400 anni di storia e si svolge ogni sabato. Include banchi all’aperto e al coperto (oltre ad alcuni food truck) che offrono i migliori prodotti della Bretagna: carne, pesce, frutta e verdura, formaggi e molto altro. Ma c’è anche a Kyoto in Giappone il mercato di Nishiki una meraviglia per chiunque sia appassionato di cibo. Qui vengono a fare la spesa gli chef dei migliori ristoranti, mentre i visitatori possono osservare gli insoliti ingredienti che compongono la cucina tradizionale della città.



DRAG IN SCENA - Un drag show non è solo RuPaul e la sua combriccola di queen: è una forma d’arte globale i cui protagonisti superano i confini e sfidano le norme culturali, facendo da specchio alla società. In estate artisti drag vecchio stampo portano in scena spettacoli osé a Provincetown, negli Stati Uniti, l’estremità gay-friendly della penisola di Cape Cod. Da non perdere la chanteuse Dina Martina, rinomata per i bizzarri gorgheggi. In Spagna invece fate il giro dei migliori bar LGBTIQ+ e affini di Barcellona con il Ravalada Drag Tour, che si svolge ogni mese e presenta un caleidoscopio di artisti drag catalani.



PARCHI SOTTOVALUTATI - I parchi nazionali più popolari comportano spesso lunghe file, affollamento e prezzi elevati. Ma ne esistono migliaia in tutto il mondo, assai meno visitati ma altrettanto degni del loro titolo di parchi nazionali, che riservano grandi bellezze e meraviglie naturali. Immergetevi nella natura finlandese a Espoo in Finlandia, e avvistate la fauna selvatica in una gita da Helsinki a Nuuksio. In inverno potrete praticare lo sci di fondo attraverso valli boscose scolpite dall’era glaciale.



SAPORI LOCALI - Cibi e viaggi sono indissolubilmente legati, a prescindere dai gusti. Come il giamaicano jerk, la miscela piccante giamaicana, si usa per marinare carni e pesci che vengono poi cotti lentamente all’aperto su un fuoco prodotto con legno di pimento. La nota piccante del jerk è data dal peperoncino Scotch Bonnet e dal pepe della Giamaica. In India Hyderabad è comunemente considerata la patria del biryani, il saporito piatto a base di riso che si può trovare nei ristoranti indiani di tutto il mondo. Tuttavia le varianti diffuse in altre zone del paese, dai biryani dell’Assam, più ricchi di verdure, alle varietà con gamberi, manzo e pesce del Kerala, presentano sapori più complessi rispetto alle versioni più note.