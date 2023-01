Relax, mare e cultura? La Giamaica è il posto giusto

Il 2023 si preannuncia come un anno entusiasmante per la Giamaica , che non a caso è stata inserita nel gotha dei luoghi imperdibili secondo Lonely Planet, che nella guida “Best in Travel 2023”, l’ha segnalata nella categoria “Best Unwind”.

L’isola che ha dato i natali a Bob Marley, Usain Bolt e a molte leggende ormai iconiche nell’immaginario comune, vanta un’offerta ricettiva in continua crescita, una capitale eclettica dove storia, modernità e arte si mescolano in un connubio unico, un calendario di eventi entusiasmante, oltre a luoghi incontaminati di straordinaria bellezza.

Magnifici paesaggi - L’isola caraibica è il posto perfetto per ritagliarsi momenti di pieno e totale relax in una cornice dove foreste selvagge, spiagge idilliache, cascate e fiumi, oltre a tradizioni centenarie e l’ ‘ospitalità della popolazione, concorrono a creare momenti straordinari. Molti i motivi per cui vale la pena visitarla, altre a rilassarsi, rigenerare anima e corpo e riconnettersi con se stessi: spiagge paradisiache, foreste inesplorate, ritmi coinvolgenti, cascate imponenti, una ricca cultura, eventi entusiasmanti. La Giamaica – evidenzia Lonley Planet- è abbastanza facile da esplorare poiché i suoi luoghi di interesse e le sue attrazioni non sono distanti l’uno dall’altro. Oltre ai suoi magnifici paesaggi, a rendere indimenticabile il viaggio sono la cultura e la cordialità della gente del posto. Il cibo, la musica e la gioia contagiosa dei giamaicani sono ricordi che i visitatori porteranno con sé. Ecco cinque itinerari on the road per scoprire le diverse anime dell’isola.

Da Montego Bay a Falmouth - Per gli appassionati di storia, Falmouth è un must. A soli 42 minuti di auto da Montego Bay, la città custodisce una ricchezza storica incredibile che ben si palesa nell’architettura georgiana dei suoi edifici. Il centro conserva infatti tracce concrete del passato coloniale dell’isola, quando gli inglesi si stabilirono qui ed importarono stili e usanze; la torre dell’orologio nella piazza principale, il mercato coperto e i numerosi fabbricati governativi, che ancora oggi sono utilizzati dalla popolazione locale, ne sono gli esempi più noti. Non lontano da qui si trova l’imperdibile Luminous Lagoon, dove le acque di notte da scurissime diventano blu fosforescente, per un’esperienza che ha dell’incredibile.

Fuga romantica - Con sette miglia di spiaggia di sabbia bianca e tramonti mozzafiato, Negril è l’indirizzo perfetto per una fuga romantica. Situata a circa 81 km Montego Bay, è possibile raggiungerla in circa un’ora e mezza grazie anche alle buone condizioni delle strade. Nonostante la forte presenza di turisti, questa zona mantiene un fascino rilassato con le sue lussureggianti strade alberate, i ristoranti locali e i boutique hotel. I più coraggiosi possono tuffarsi nelle acque turchesi dalla scogliera, alta più di 10 metri, del Rick's Cafe. Sfumature intense del rosa, arancio e giallo tingono il cielo nella golden hour, regalando i tramonti più belli di tutti i Caraibi. Spingendosi fino al punto più occidentale della costa giamaicana, si può visitare il faro di Negril, costruito nel 1984. Vale la pena una piccola deviazione il Barney's Flower & Hummingbird Garden per ammirare non solo piante e fiori esotici ma anche il colibrì giamaicano.

Da Kingston a Buff Bay - Guidare da Kingston a Buff Bay è un'esperienza mozzafiato attraverso tortuose strade immerse nel verde della più grande catena montuosa di tutti i Caraibi. Le strade sono a tratti sterrate e si addentrano nelle zone più impervie delle Blue Mountains, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Qui si alternano piccoli villaggi, coltivazioni di caffè (varietà tra le più pregiate del mondo) e scorci talmente belli che saranno necessarie numerose soste per apprezzarne il valore e soddisfare la vista. Buff Bay si trova nell’area di Portland sul lato nord- est dell'isola, prima di arrivare a destinazione, merita una sosta Newcastle dove si può rimanere stupiti di fronte a panorami da sogno. Da segnare che lungo la costa di Portland ci sono alcune delle spiagge più incontaminate della Giamaica.

Da Ocho Rios a Port Antonio - Lasciando dietro di sé il trambusto di Ocho Rios, si inizia il viaggia alla volta di Port Antonio, percorrendo una strada che costeggia l’oceano. Mentre si attraversa il tranquillo villaggio di Oracabessa, aguzzando la vista, si può vedere il famoso Goldeneye Hotel, un tempo dimora dell'autore Ian Fleming e luogo di nascita del suo personaggio più famoso, James Bond. Proseguendo in direzione Port Maria, si incontrano piantagioni di banane. Si raggiunge così infine a destinazione, a Port Antonio, città famosa per le sue spiagge selvagge ed esclusive. Qui c’è spazio per rilassarsi, sorseggiando la famosa birra giamaicana Red Stripe e lasciarsi cullare dalla melodia delle onde. Se si ha tempo, si può visitare Firefly che regala una delle viste più bella di tutta la Giamaica.

Da Treasure Beach a Negril - Itinerario immancabile per chi desidera immergersi nella flora e nella fauna dell’isola è quello che collega Tresure Beach a Negril. Durante il viaggio, è frequente la possibilità di avvistare i coccodrilli nel Black River. Si può poi proseguire, guidando sulla Bamboo Avenue magari fermandosi a mangiare del pesce fritto, acquistato da una delle bancarelle che si trovano lungo la strada. Merita una sosta Savanna-la-Mar, conosciuta localmente come "Sav" o "Sav-la-mar”, principale città commerciale di Westmoreland. Infine, per un’esperienza davvero unica, ecco Floyd’s Pellicano Bar, bar unico nel suo genere costruito su palafitte in mezzo al Mar dei Caraibi, raggiungibile esclusivamente in barca Parottee Bay.

Per maggiori informazioni: www.visitjamaica.com