Seychelles: la meraviglia di una natura incontaminata

Una straordinaria biodiversità - Le Seychelles, infatti, sono state il primo Paese al mondo a includere nella Costituzione il principio della conservazione ambientale. Sono dei 25 Biodiversity Hotspots di tutto il pianeta e ben il 43% del loro territorio è Riserva Naturale o Parco Nazionale. Disabitate fino al 1700 e quindi isolate dal resto del mondo, hanno potuto preservare la loro straordinaria flora e fauna, che conta un migliaio di specie endemiche, di cui alcune non si trovano in nessun altro posto del pianeta, come le rane più piccole del mondo, piante carnivore, il raro albero medusa, il misterioso coco de mer, che con un diametro di 50 cm circa e un peso di 15–22 kg, contiene il seme più grande di tutti i vegetali. È un’emozione imbattersi nelle tartarughe giganti nel loro habitat naturale (cosa che succede facilmente nelle vicinanze delle spiagge, in particolare sull’Isola di Fregate e nell’atollo di Aldabra), una curiosità assoluta, dato che - con le Galapagos - le Seychelles sono l’unico posto al mondo dove non sono state portate dall’uomo: i maschi possono essere lunghi sino a 120 centimetri e pesare circa 250 kg, mentre le femmine arrivano a una novantina di centimetri di lunghezza per oltre 150 chili di peso. Il tutto, con il corollario di una eccezionale varietà di ambienti naturali, foreste incontaminate, stupendi fondali ricchi di vita, che fanno di queste isole il luogo perfetto per riprendersi il proprio tempo, ricaricarsi di profonda energia, praticare bird watching, immersioni e snorkeling, vela, trekking, cicloturismo e altre attività ecoturistiche in una cornice di natura primordiale, dove anche il turismo è calibrato per evitare impatti negativi sull’ecosistema, evitando il sovraffollamento e vietando la costruzione di nuovi hotel oltre a quelli già approvati.



Un Codice per un Turismo Ecosostenibile - Bandita la plastica, si punta sulla decarbonizzazione, sulla pesca controllata, sull’uso delle alghe come fertilizzante per l’agricoltura ed è stato stilato un Codice per un Turismo Ecosostenibile, che raccomanda ai turisti di ridurre l’emissione di anidride carbonica utilizzando bus locali e biciclette per i tour; scegliere di alloggiare in sistemazioni ecofriendly; proteggere l’ecosistema marino evitando di toccare e raccogliere coralli e conchiglie e di comprare manufatti che utilizzano questi materiali o gusci di tartaruga; acquistare prodotti locali e mangiare in ristoranti creoli; rispettare la cultura locale; non sprecare acqua. Tutto ciò, non solo contribuisce a preservare l’ambiente, ma è una reale garanzia per gli appassionati di natura ed ecologia che desiderano vivere un’esperienza autentica e unica.



Spiagge da sogno - Le spiagge delle Seychelles sono di una bellezza indimenticabile e si sprecano gli aggettivi per definirle. Ogni isola custodisce le sue "anse" segrete bagnate da calde acque, tutto da scoprire e da godere. Fra le più belle, Anse Lazio è la spiaggia più rinomata di Praslin: incorniciata da massi di granito scolpiti dagli elementi, figura regolarmente nella classifica delle 10 spiagge più belle al mondo. Un’altra spiaggia da non perdere di Praslin è l’incantevole Anse Georgette, che si raggiunge in barca o con una bella escursione di 30 minuti attraverso i terreni del lussuoso ed ecofriendly Constance Lemuria Resort. L’incantevole mix di mare azzurro, sabbia bianca e gigantesche palme ne fanno una vera spiaggia da cartolina. Sull’isola di La Digue, Anse Source d'Argent è considerata la spiaggia più fotografata del mondo: candida sabbia morbida, acque turchesi e cristalline, immensi massi di granito, è la prediletta da fotografi e registi. Spesso descritta come "mozzafiato", Anse Takamaka a Mahé è la spiaggia pittoresca per eccellenza, con le alte palme e gli alberi takamaka che crescono sulla sabbia dorata: un posto magico dove fare il bagno, dato che è ben riparata dal vento e dalle onde e il mare non è troppo profondo.



Snorkeling in 5 Parchi nazionali marini - Se in terra ferma affascina la straordinaria varietà di flora e fauna nei numerosi Parchi nazionali, nelle Riserve naturali, nei Giardini Botanici lussureggianti di fiori, altrettanto viva, colorata, stupefacente è la vita sottomarina, che fa delle Seychelles un vero paradiso per le immersioni e lo snorkeling. Fra gli innumerevoli siti dove praticarli, luoghi da sogno sono indubbiamente il Coco Island Marine National Park e Aride Nature Reserve, isolotti popolati da tartarughe marine. Sono ben 5 i Parchi nazionali marini (Ste. Anne, Port Launay&Baie Ternay, Ile Cocos, Curieuse & Saint Pierre) dove si tutelano 150 specie di pesci. Ad esempio il Parco Nazionale Marino St. Anne, a 4 km dalla costa orientale di Mahé, ha una delle più vaste aree coralline dell’arcipelago: popolata di tartarughe marine e delfini, è ideale per ammirare la vita marina sia con snorkeling che con imbarcazioni semisommergibili. Include le isole Sainte Anne, Cerf, Moyenne e Round. Su Sainte Anne si può ammirare un sito di deposizione uova di tartarughe Hawksbill, su Moyenne si trovano 100 tartarughe giganti di Aldabra. Nella Riserva Naturale di Curieuse Island si trova un allevamento di tartarughe giganti che vagano libere e luogo di nidificazione per le tartarughe marine.



Le nursery dei coralli - Le Seychelles sono il paese guida nei progetti di allevamento del corallo, minacciato dall’aumento della temperatura del mare. Grazie all’innovativo processo di piantagione Reef Rescuers, sono stati allevati in nursery subacquee ben 50.000 frammenti di corallo. In 8 anni - grazie al più grande piano di recupero della barriera corallina con la tecnica del coral gardening mai realizzato al mondo - sono stati ripristinati 6.000 mq di nuovo corallo nell’area protetta della Cousin Island Special Reserve. Anche alcuni hotel partecipano al progetto con il ripristino della barriera corallina nelle acque limitrofe alle proprie strutture.



Anche i resort sono ecosostenibili - Anche l’accoglienza, alle Seychelles, è ecofriendly e ha addirittura una certificazione ufficiale. Rispettare ambiente e risorse naturali, ridurre gli sprechi, attuare buone pratiche di sostenibilità non solo nella costruzione degli edifici, ma anche in tutta la catena delle attività quotidiane, supportare le comunità locali: questi i principi a cui si ispirano le strutture che aderiscono agli standard di turismo sostenibile incoraggiano queste pratiche. Gli hotel certificati “Seychelles Sustainable Tourism Label” (SSTL) sono per ora una ventina, distribuiti fra le isole Mahé, Praslin e Silhouette. Sull’isola di Mahé, la più grande dell’arcipelago, l’Hilton Seychelles Northolme Resort partecipa ad esempio al progetto del ripristino della barriera corallina ed organizza dei tour di snorkeling che permettono di vedere da vicino le nursery. Una cinquantina di villas in stile coloniale immerse in una vegetazione straordinariamente lussureggiante e abbarbicate a rocce granitiche affacciate sul mare dove si aprono incantevoli spiaggette, custodisce 3 dei 4 esemplari di Cannonball Tree (l’albero delle palle di cannone così chiamato per i suoi grandi frutti sferici di una ventina di cm di diametro) delle Seychelles. L’attenzione all’ecosostenibilità è anche in tavola, dove il talentuoso chef italiano Manuel Carbone valorizza con creatività il meglio delle materie prime locali, ad iniziare dal pesce. Al Constance Lemuria la spiaggia di Grande Anse Kerlan è il principale sito sull'isola di Praslin in materia di tutela delle tartarughe marine, grazie al programma di conservazione supervisionato da Robert Matombe, il Turtle Manager. All’arrivo, il resort – che si estende su una proprietà sterminata, con spiagge da sogno, alture panoramiche ricoperte di folte foreste, l’unico campo da golf a 18 buche delle Seychelles - fornisce a ciascun ospite il "Passaporto Lemuria", che include un elenco di piante, frutti e animali endemici che si possono avvistare durante il soggiorno. Si possono inoltre fare eco-tour guidati a piedi o su golf car con Robert o altri accompagnatori, che condividono con gli ospiti le loro conoscenze green. Green è anche la parola d’ordine dei 3 raffinati ristoranti e della Spa. Il tutto, sotto la supervisione della Sustainability Manager.



Non solo spiaggia, bagni, sole - Sempre a Praslin, è un vero paradiso - come promette il nome - il Paradise Sun, informale e piacevolissimo resort a 4 stelle con SPA affacciato con il suo grande prato e le alte palme sulla stupenda spiaggia di Anse Volbert, ideale per i giovani e per chi cerca una vacanza di totale libertà nella natura. Spiaggia, bagni, sole, ma non solo. Con la regia del vulcanico Jonny, la sostenibilità qui viene declinata anche con la valorizzazione della vita e della cultura locali, fra corsi di cucina creola o di artigianato delle conchiglie, serate fra musica e danze tradizionali, passeggiate alla scoperta della natura, delle architetture, delle attività locali ed escursioni in barca al tramonto per scoprire angoli reconditi della costa. La tavola è una festa, con il ricchissimo buffet a tema giornaliero, in cui hanno il posto d’onore la cucina creola e quella di pesce. E in un quarto d’ora si raggiunge la straordinaria Riserva Naturale di Vallée de Mai, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sulla montuosa Silhouette, la terza isola più grande delle Seychelles, niente auto, né paesi, ma solo un pugno di vecchie case e un resort affacciato su una lunghissima spiaggia e immerso in una lussureggiante vegetazione che ombreggia ciclopici massi di granito. Insignito della certificazione Green Globe, l'Hilton Seychelles Labriz Resort and Spa si articola in eleganti ville con terrazza dove godersi la privacy più totale. Un mondo di relax e benessere, alle cui tavole (i ristoranti sono 7) arrivano verdura e frutta coltivati negli orti armoniosamente inseriti nel resort. Un centro immersioni con certificazione PADI a 5 stelle permette di esplorare le colorate barriere coralline dell'isola e una rete di sentieri invita a lunghe passeggiate panoramiche.



