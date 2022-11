Caraibi: tra palme di cocco e fenicotteri, dove dormire ad Aruba

Ci sono però alcuni luoghi meno conosciuti e davvero esclusivi che permettono di vivere l’isola da un altro punto di vista, immergendosi in panorami naturali incantati e pernottando in luoghi unici al mondo. Eccone cinque…



Insieme ai fenicotteri - La famosa isola dei fenicotteri di Aruba, è piuttosto conosciuta ma non tutti sanno che, sulla Renaissance Island, è anche possibile pernottare. Trascorrere la notte in una delle sue cabanas in completa solitudine e circondati dal Mar dei Caraibi è un sogno che inizia ben prima di addormentarsi con il rumore delle onde e le stelle sopra la testa. Questa esperienza unica inizia quando le coppie vengono accompagnate con una barca privata dal molo del Renaissance Hotel e accolte sull'isola con champagne e un servizio di assistenza dedicato. Un'esperienza culinaria di quattro portate curata in base alle preferenze degli ospiti e servita con vino e musica a scelta proseguirà la serata e, una volta che il sole tramonta, il personale dedicato accompagnerà gli ospiti fino a Flamingo Beach a lume di candela per il gran finale: due cabanas affacciate sul mare e trasformate in suite pronte ad accogliere gli ospiti per la notte.



Glamping mozzafiato - Aruba Airstream Experience offre un’esperienza di glamping sostenibile in un lussuoso Flying Cloud Airstream ecologico di quasi 10 metri, splendidamente arredato e immerso nella natura mozzafiato della costa nord di Aruba. Situato nell’entroterra dell'isola, Aruba Airstream è il luogo di partenza perfetto per esplorare le principali attrazioni dell’isola. Inoltre, questo van moderno e indipendente è situato in un punto panoramico che offre una vista straordinaria sulla natura circostante, affacciandosi sia sul magnifico paesaggio settentrionale dei cactus di Aruba che sul mare mozzafiato dei Caraibi. Con una piscina privata di acqua salata a disposizione degli ospiti, questa sistemazione alternativa è il connubio perfetto per chi cerca un servizio esclusivo all’insegna del relax e il contatto con la natura e il lato più autentico di Aruba.



In u’ex piantagione di cocco - Soggiornare in una delle spaziose casitas che sorgono nel rilassante giardino tropicale di una storica piantagione di cocco vi farà sentire come un vero arubano. Tutte le 46 casitas sono decorate con gusto nelle fresche e vivaci tonalità dei Caraibi, offrono una terrazza privata dotata di amaca personale e un barbecue. Il giardino del Boardwalk Boutique Hotel è una delle oasi meglio conservate di Aruba e permette di esplorare e conoscere diverse varietà di piante endemiche e non: ammirare alberi locali, piante uniche, 30 tipi diversi di palme e alberi da frutto tropicali, tra cui mango, banane e noci di cocco. Come parte della recente espansione dell'hotel, il Boardwalk ha piantato in totale 2.300 nuove piante e alberi, aggiungendoli a quelli già presenti all’interno della storica piantagione di cocco. Un soggiorno al Boardwalk Aruba significherà anche sostenibilità: le nuovissime casitas sono considerate Green Buildings, e sono costruite con materiali durevoli e isolanti, 150 pannelli solari, scaldabagni solari, finestre e porte con doppi vetri, sistemi di filtraggio dell'acqua, utilizzo di acqua di filtraggio per l'irrigazione del giardino e illuminazione a LED al 100%.



Dormire sull'acqua - Svegliarsi con il suono e il profumo dell’oceano, aprire la porta della camera, affacciarsi sul mare mentre un pellicano si tuffa in acqua e gustare la propria colazione sul molo sarà come svegliarsi in paradiso. Aruba Ocean Villas offre le uniche sistemazioni overwater dell’isola perfette per coppie in luna di miele per un'esperienza romantica: “ville bohemien-chic” situate nel pittoresco villaggio di pescatori, Savaneta, un tempo la prima capitale di Aruba. Qui è possibile vivere un’esperienza esclusiva a due passi da uno dei luoghi più autentici dell’isola.



Una villa esclusiva - Immersa in un ambiente paradisiaco, Villa Caskai offre un’esperienza unica e indimenticabile caratterizzata da privacy, spazio, ottimi servizi e una vista mozzafiato fronte spiaggia. La lista di quello che si può fare in uno spazio esclusivo così grande vi sembrerà infinita: dalle attività - nuotare nella piscina o nella spiaggia privata o praticare yoga sul patio - ai pasti con vista - colazioni sotto il fresco pergolato, pranzi a piedi nudi sulla sabbia bianca, cucinare direttamente sulla terrazza - la villa si presta in particolare ai viaggi di gruppo o in famiglia grazie a 5 camere da letto che possono ospitare fino a 12 ospiti.



Per maggiori informazioni: www.aruba.com