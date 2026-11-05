Attacchi hacker nei supermercati, l'esperto sui cibi scongelati: "Ecco i rischi per la salute"

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Dopo i recenti episodi sui sistemi di refrigerazione nei supermercati di alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, il virologo Francesco Broccolo spiega a "Mattino Cinque" cosa succede ai cibi surgelati quando rimangono per troppo tempo a temperatura ambiente. "I batteri contenuti al loro interno anche se congelati restano vivi", afferma il medico che indica il pesce tra i prodotti da banco da tenere più monitorati: "I batteri producono istamina che determina una reazione allergica importante, bastano poche ore".
I sinomi
In caso di malessere che può colpire anche soggetti non esposti normalmente ad allergie alimentari il virologo spiega che i primi sintomi compaiono su viso e collo. "Oltre al tipico rossore potrebbero poi subentrare nausea e vomito", prosegue. Pesce ma non solo: l'interruzione del surgelamento può causare problemi anche sui piatti cotti che potrebbero contenere "stafilococco che ha prodotto la tossina resistente a tutte le temperature".
Come accorgersi se un cibo è scongelato
Broccolo spiega che esistono modi semplici ma efficaci per capire se un prodotto ha subìto un'interruzione del processo freddo. "Scuotendo il sacchetto deve suonare, in caso contrario significa che c'è un blocco di ghiaccio mentre la busta deve stare sempre staccata dal suo contenuto", sottolinea l'esperto. In caso di cottura bisogna prestare attenzione alla quantità di acqua perché se dalla busta ne esce tanta significa che il prodotto è stato scongelato e ricongelato in un secondo momento e potrebbe risultare guasto.