Attacchi hacker nei supermercati, l'esperto sui cibi scongelati: "Ecco i rischi per la salute"

Broccolo spiega che esistono modi semplici ma efficaci per capire se un prodotto ha subìto un'interruzione del processo freddo. "Scuotendo il sacchetto deve suonare, in caso contrario significa che c'è un blocco di ghiaccio mentre la busta deve stare sempre staccata dal suo contenuto", sottolinea l'esperto. In caso di cottura bisogna prestare attenzione alla quantità di acqua perché se dalla busta ne esce tanta significa che il prodotto è stato scongelato e ricongelato in un secondo momento e potrebbe risultare guasto.