Sul caso AstraZeneca arriva a rassicurare Aifa: "Non è pericoloso" | In Italia quasi due milioni di vaccinati

Sospensioni a scopo precauzionale - I blocchi come quelli operati dall'Unità di crisi piemontese o quelle della magistratura sono tutti a scopo precauzionale ma spingono Aifa a rassicurare: "c'è un'ingiustificato allarme sulla sicurezza del vaccino". La stessa azienda a fine giornata fornisce dati sull'affidabilità del siero. Sospeso in Piemonte il lotto ABV5811 per la morte di un professore di clarinetto da poco immunizzato, anche all'estero ci si interroga. Dopo lo stop di Danimarca, Norvegia e Islanda, oltre a Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo, oggi anche le autorità sanitarie dell'Irlanda hanno chiesto al governo di sospenderlo.

Palù: "Non farsi travolgere dall'emotività" - Rispetto ai vaccini "c'è molta emotività e lo ricordo già ai tempi dell'influenza" quando si sospese la vaccinazione "e poi si dimostrò che quelle morti non erano correlate", assicura Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, che parla di "allarme ingiustificato". Garantisce la sicurezza del proprio vaccino anche l'azienda che parla "di 15 trombosi e 22 embolie su 17 mln vaccinati" in Europa e in Gb. Non c'è, insomma, "nessuna correlazione sinora dimostrata - aggiunge Palu' - se non una relazione temporale, tra la vaccinazione e l'evento nefasto".

Verso 2 milioni di immunizzati - L'Italia viaggia verso i 2 milioni di cittadini vaccinati con due dosi - i tre prodotti utilizzati finora prevedono tutti il richiamo -, poco più del 3% della popolazione, e nel report quotidiano sul sito del governo risultavano somministrate 180mila dosi in 24 ore, oltre la media dell'ultimo periodo. Sono i dati da cui parte il nuovo piano vaccinale presentato dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo. Lo sforzo promesso dal nuovo commissario dovrebbe portare al 60% di vaccinati entro il 28 luglio, all'80% entro il 20 settembre e al completamento della vaccinazione di massa il 29 ottobre. Il tutto appoggiandosi a migliaia di centri di somministrazione, stimati al momento in oltre 1.700 e dati in aumento.

Attesa per il vaccino made in Italy - In attesa di avere una produzione di vaccini sul territorio nazionale, come promesso dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, per la quale si stima che ci vorranno tra gli otto mesi e un anno, la prossima settimana inizierà anche all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina la sperimentazione di un vaccino italiano. E' Reithera, dal nome dell'azienda che l'ha sviluppato in collaborazione con l'Istituto nazionale malattie infettive (Inmi) Spallanzani di Roma.

Da lunedì la stretta, ultimi assembramenti in città - Si chiude l'ultimo weekend di "libertà" prima del lockdown che accompagnerà l'Italia fino al giorno di Pasquetta. Le cartoline dalle città mostrano strade piene di gente, file nei supermercati, parchi affollati, così come ristoranti e bar per l'aperitivo. Non sono mancate feste abusive e persino un rave party. Superlavoro per le forze dell'ordine, dunque, chiamate a fare rispettare i piani dei prefetti con i luoghi della movida sorvegliati speciali.

A Roma centro storico preso d'assalto con chiusure disposte dai vigili a via del Corso e piazza del Popolo per far defluire le persone. Sabato sera assembramenti nelle zone della movida e gli agenti hanno dovuto isolare diverse piazze, a causa dell'elevato numero di persone, in vari quartieri: da San Lorenzo a Trastevere, da Monti a piazza Bologna. Lunedì nella Capitale scatteranno posti di controllo per le strade e ai caselli autostradali. Sotto la lente anche stazioni ferroviarie, aeroporti e i porti. Le forze dell'ordine faranno controlli a campione in strada di pedoni e veicoli per verificare il rispetto delle norme sugli spostamenti. Attenzione rivolta anche al litorale romano, aree verdi e laghi.

A Milano sanzioni a raffica contro il fenomeno delle feste nelle case affittate su piattaforme digitali, come Booking e Airbnb: diverse decine i giovani multati. Domenica tanti milanesi hanno scelto il picnic nei parchi, dal Lambro al Sempione, in una sorta di anticipo della Pasquetta. A Torino 60 giovani sanzionati in un pub aperto ben oltre l'orario del coprifuoco. A Genova, in 250 si sono dati appuntamento sulle alture del monte Moro per ballare tutta la notte, ma il rave è stato interrotto dall'intervento della polizia che ha denunciato 4 persone e identificato 100.

Sempre in Liguria, a Cairo Montenotte, i carabinieri hanno fermato la festa di compleanno di un bambino di 7 anni: erano presenti 22 minori e 7 adulti. A Pozzuoli, il comandante della polizia municipale, Silvia Mignone, nel corso di controlli anticovid è stata aggredita e leggermente ferita da un uomo poi sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di oltraggio e aggressione. A Napoli poca gente per strada dopo l'ordinanza regionale che ha chiuso lungomare, parchi e ville comunali; piccole code solo davanti ad alcune pasticcerie.