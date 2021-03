Coronavirus, 21.315 nuovi casi su 273.966 tamponi e altri 264 morti | Superati i 3mila ricoveri in terapia intensiva

Ministero della Salute

Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 273.966 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 7,78% (in aumento rispetto al 6,98% di ieri). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 264, per un totale di 102.145 vittime dall'inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono 100 pazienti in più di ieri, per un totale di 3.082 posti letto occupati.