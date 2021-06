Astrazeneca, Matteo Bassetti: "Rimane un vaccino valido"

“Sono vicino alla famiglia di Camilla, piangiamo la morte di una diciottenne che non avremmo mai voluto piangere”. L’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti interviene a “Mattino Cinque” sul caso della 18enne di Sestri Levante morta dopo aver ricevuto una somministrazione del vaccino Astrazeneca.

“Bisogna fare attenzione quando si prendono altri farmaci che potrebbero causare trombosi, come per esempio la pillola anticoncezionale. In questi casi io ho sempre sconsigliato vaccini a vettore virale, come Astrazeneca o Johnson & Johnson.

Bassetti ha poi continuato, sottolineando la validità di Astrazeneca ed evidenziando l'importanza della campagna vaccinale per contrastare la pandemia: "Deve restare un atto libero, tranne che per gli operatori sanitari. È importante continuare a dire che ci si deve vaccinare per proteggere la propria salute e quella degli altri".