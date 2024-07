Voghera, soldi dalle aste giudiziarie sottratti per giocare online: due arresti

Un anno fa era finito ai domiciliari un avvocato delegato del tribunale civile di Pavia coinvolto in un'inchiesta per peculato. Dodici mesi dopo lo stesso provvedimento è toccato al figlio, anch'egli avvocato. I due sono finiti al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Pavia, chiamata a far luce sulle procedure esecutive delle aste giudiziarie. Secondo gli inquirenti, dal 2018 padre e figlio avrebbero sottratto in totale circa 300mila euro dai conti correnti legati alle attività delle aste giudiziarie. Quei soldi sarebbero poi finiti in piattaforme di gioco online.