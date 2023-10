Caso scommesse, Fabrizio Corona indagato per diffamazione a Milano

Fabrizio Corona è indagato a Milano per diffamazione a mezzo stampa in relazione al caso scommesse.

L'indagine è partita dopo le querele sporte nei giorni scorsi dai calciatori Stephan El Shaarawy e Nicolò Casale, presi in ballo dall'ex re dei paparazzi in merito alla vicenda uscita su Striscia la notizia e sulla testata Dillingernews.it. Gli avvocati degli sportivi chiedono di esplorare anche l'ipotesi di reato di calunnia e rivelazione di segreto per i verbali resi da Corona alla squadra mobile di Torino che indaga sulla vicenda.