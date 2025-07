Scuola, Valditara annuncia 54mila nuove assunzioni: "Un numero record"

Il decreto firmato da Valditara autorizza 48.504 immissioni in ruolo per posti comuni e di sostegno, a cui si aggiungeranno 6.022 nuovi insegnanti di religione cattolica. In totale, saranno 54.526 le nuove assunzioni previste per l'anno scolastico 2025/2026. Di questi, 13.860 saranno destinati esclusivamente al sostegno. Si tratta di numeri significativi, che mirano a coprire le carenze croniche in organico, soprattutto in alcune aree del Paese.