Assicurazioni online e truffe, recuperare i soldi persi è possibile

I siti-truffa di presunte assicurazioni online spuntano come funghi nella Rete e purtroppo sono tantissime le persone che vengono ingannate ogni giorno. Per questo "Striscia la Notizia" mette in guardia gli utenti elencando una serie di compagnie fasulle e dà preziose indicazioni su come riuscire a recuperare i soldi versati a questi criminali: "E' difficilissimo farlo, ma tentare è doveroso", afferma Daniele Pistolesi, presidente dell'Afue, l'associazione vittime truffe finanziarie internazionali.



E infatti c'è chi ci è riuscito: il primo passo da compiere è sempre quello di denunciare la truffa alle autorità e poi, se si è usata una Poste Pay, richiedere il rimborso recandosi presso un ufficio postale.