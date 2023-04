Arzana (Nuoro), uccise i nipoti a colpi di pistola: a 90 anni torna in carcere

Per questo Giuseppe Doa , 90 anni, che deve scontare ancora 29 anni e quattro giorni di reclusione, è stato arrestato dai carabinieri a Costa Rei, dove era domiciliato e sottoposto all'obbligo di dimora. L'anziano aveva fatto ricorso, poi respinto, in Cassazione. Ora andrà in carcere.

Le vittime, due fratelli di 43 e 45 anni, si chiamavano Roberto e Andrea Caddori. Peppuccio Doa, dopo aver sparato ai parenti, si diede alla fuga fino alla sua cattura.

I militari hanno eseguito nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari in riforma di una precedente sentenza del 2020 della Corte di Assise del capoluogo sardo. I carabinieri hanno prelevato l'anziano a casa sua per portarlo in carcere dove sarà uno dei detenuti più anziani d'Italia.