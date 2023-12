Arzachena (Sassari), uccide il padre con una bastonata: fermato 35enne

La vittima è Giovanni Fresi, noto orefice della zona, che era intervenuto per cercare di calmare il figlio che aveva dato in escandescenze fuori da un locale

L'episodio è avvenuto nei pressi di un locale dove l'uomo stava trascorrendo la serata. Il giovane, forse sotto effetto di stupefacenti, avrebbe dato in escandescenze. Assieme ai carabinieri è arrivato sul posto anche il padre che ha cercato di calmarlo, ma il 35enne ha avuto una reazione violenta e, dopo aver raccolto da terra un grosso pezzo di legno, lo ha colpito alla testa .

Tgcom24

Feriti anche una donna e due militari. Michele Fresi è stato fermato e portato nella caserma dei carabinieri di Olbia. Il 35enne, che aveva da tempo problemi con l'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol ed era già noto alle forze dell'ordine per i suoi scatti d'ira, è ora disposizione

dell'autorità giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti sulla salma del padre che non è stata ancora restituita ai familiari.