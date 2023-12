San Marzano (Taranto), uccide il padre per errore: è accusato di omicidio volontario

A San Marzano, in provincia di Taranto, un uomo avrebbe organizzato con il padre e un amico un'aggressione contro due persone.

Ma durante la discussione, dopo aver estratto una pistola per sparare contro i due rivali, ha ferito per errore suo padre a una coscia, uccidendolo. È accaduto la sera del 7 dicembre nelle campagne di San Marzano. Con l'accusa di omicidio volontario è stato fermato dai carabinieri il 27enne Angelo D'Angela. Fermato anche il 42enne che avrebbe partecipato all'aggressione, accusato di concorso in omicidio. D'Angela, sparando contro un'altra persona, secondo il pm aveva comunque intenzione di uccidere.