Arrotini cercasi, l’azienda milanese che non trova operai

C’è chi non trova lavoro e chi non trova dipendenti da assumere. Quest'ultimo è il caso dell’azienda "Eurocoltellerie" di Novate Milanese che da lungo tempo non riesce a trovare arrotini.

A “Mattino Cinque” parla l’amministratore delegato Antonio Ferraro: “I giovani non vogliono sporcarsi le mani, fare i turni o lavorare nel weekend”, spiega il dirigente che offre uno stipendio che parte da 1100 euro del contratto nazionale industria e che può salire fino a 1500-1600 al mese a seconda del livello o dei carichi di lavoro.

“In otto mesi abbiamo ricevuto tre curriculum, sembra che nessuno abbia voglia di lavorare”, aggiunge Ferraro.