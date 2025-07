Carla Zambelli, deputata brasiliana condannata in patria a dieci anni di prigione e riparata da mesi in Italia, è stata arrestata a Roma. Lo conferma il ministero della Giustizia del Brasile. Membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Zambelli ha la cittadinanza italiana ed è stata condannata dalla Corte suprema brasiliana per aver hackerato il sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia.