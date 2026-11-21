Argentina, altre quattro persone in manette per la fuga dell'ex Br Leonardo Bertulazzi
Dopo l'arresto della moglie, la polizia federale ha eseguito perquisizioni fermando altre quattro persone. L'ex brigatista in fuga dal 10 novembre
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Sono scattate le manette per altre quattro persone in Argentina dopo l'evasione dagli arresti domiciliari dell'ex Br Leonardo Bertulazzi, destinato a essere estradato in Italia per scontare una pena di 27 anni per banda armata e per aver partecipato al sequestro dell'armatore Pietro Costa nel 1977. Dopo l'arresto di Betina Erika Köpcke, la moglie dell'ex brigatista ora sospettata di favoreggiamento, la polizia federale ha comunicato che il numero dei fermati è salito a cinque. I nuovi indagati, secondo quanto riferito dal ministero della Sicurezza di Buenos Aires, sarebbero stati portati negli uffici della polizia in seguito ai risultati di alcune perquisizioni ordinate dalla magistratura in diverse località della capitale. Non sono state al momento rese note le identità dei quattro nuovi fermati.
Le immagini che inchioderebbero la moglie
"Non ci fermeremo finché non avremo individuato tutti coloro che hanno partecipato", ha dichiarato la ministra della Sicurezza, Alejandra Monteoliva. "Nel cellulare lasciato da Bertulazzi sono stati trovati elementi che indicherebbero una collaborazione di Köpcke alla fuga", ha aggiunto facendo riferimento ad alcune fotografie che ritrarrebbero la donna davanti al cancello attraverso il quale Bertulazzi è scappato e delle corde che avrebbe utilizzato per fuggire. Nel corso delle ultime perquisizioni, riferiscono gli inquirenti, sono stati sequestrati vari dispositivi elettronici che saranno ora analizzati nell'ambito delle indagini. Il 74enne ex Br si trovava agli arresti domiciliari a Buenos Aires dopo che, nel 2025, la Corte Suprema di Giustizia argentina aveva autorizzato la sua estradizione in Italia.