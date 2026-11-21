"Non ci fermeremo finché non avremo individuato tutti coloro che hanno partecipato", ha dichiarato la ministra della Sicurezza, Alejandra Monteoliva. "Nel cellulare lasciato da Bertulazzi sono stati trovati elementi che indicherebbero una collaborazione di Köpcke alla fuga", ha aggiunto facendo riferimento ad alcune fotografie che ritrarrebbero la donna davanti al cancello attraverso il quale Bertulazzi è scappato e delle corde che avrebbe utilizzato per fuggire. Nel corso delle ultime perquisizioni, riferiscono gli inquirenti, sono stati sequestrati vari dispositivi elettronici che saranno ora analizzati nell'ambito delle indagini. Il 74enne ex Br si trovava agli arresti domiciliari a Buenos Aires dopo che, nel 2025, la Corte Suprema di Giustizia argentina aveva autorizzato la sua estradizione in Italia.