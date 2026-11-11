L'ex Br Bertulazzi si cala con la corda dal quinto piano

L'ex br Leonardo Bertulazzi è fuggito dal suo appartamento al quinto piano di una palazzina nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, dove si trovava agli arresti domiciliari, calandosi con una corda, legata ad un arnese, fino alla strada. E' quanto si osserva in un video pubblicato dal portale Infobae in cui si vede la sagoma di Bertulazzi mentre compie l'ultimo salto, cade sul marciapiede per poi rialzarsi e correre via.



La clamorosa fuga dell'ex membro della colonna genovese delle Br, condannato in contumacia in Italia a 27 anni per il sequestro dell'industriale Pietro Costa e per banda armata, ha spinto il governo argentino ad emettere una taglia di 20 milioni di pesos (11 mila euro circa) per informazioni che aiutino al suo ritrovamento. Secondo quanto riferisce la Pfa, la fuga risalirebbe a martedì pomeriggio. Bertulazzi, prima di calarsi fuori dal balcone, sarebbe riuscito a togliersi la cavigliera e a manometterla in modo da non far scattare l'allarme degli agenti che custodivano l'abitazione.