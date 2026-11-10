Argentina, fuggito dai domiciliari l'ex brigatista Bertulazzi: era in attesa dell'estradizione

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L'uomo ha fatto perdere le proprie tracce dopo la revoca dello status di rifugiato. La Direzione generale dell'Intelligence criminale del Paese sudamericano ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo
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L'ex brigatista Leonardo Bertulazzi è fuggito dagli arresti domiciliari a Buenos Aires, in Argentina. Lo ha annunciato la Direzione generale dell'Intelligence criminale del Paese, che ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo. L'uomo, 74 anni, era stato condannato a 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata, ed era in attesa dell'estradizione dopo la revoca dello status di rifugiato. Prima della fuga, la giustizia argentina aveva respinto anche l'ultimo ricorso dell'avvocato di Bertulazzi, Rodolfo Yanzon, contro l'estradizione. E l'Interpol, secondo quanto riferisce lo stesso difensore all'Ansa, era già pronta a prelevare l'ex Br per portarlo in Italia.
Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari, con la cavigliera elettronica, in un appartamento nel centro di Buenos Aires. Ad agosto 2025, la Corte Federale di Cassazione argentina aveva annullato la custodia in carcere, considerando l'età e i suoi problemi cardiaci e visivi. Bertulazzi aveva anche diritto a controlli medici. Dopo la revoca del suo status di rifugiato, l'ex brigatista è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire, dando immediatamente il via a una caccia all'uomo a livello nazionale.
Appartenente alla colonna genovese delle Brigate Rosse, Bertulazzi fece perdere le proprie tracce nel 1980, rifugiandosi in Sudamerica. La sua latitanza durò 44 anni. Arrestato una prima volta nel 2002, fu liberato da parte di un tribunale dell'Argentina poiché il Paese non consente l'estradizione nei casi di condanna di un imputato in contumacia. Nel 2004, Buenos Aires concesse all'ex brigatista lo status di rifugiato politico, poi revocato nel 2024, anno del suo nuovo arresto. L'uomo si è reso colpevole, tra gli altri delitti, della partecipazione al sequestro dell'ingegnere navale Piero Costa, avvenuto a Genova il 12 gennaio 1977.
Il sequestro di Costa era finalizzato all'acquisizione di mezzi finanziari per sovvenzionare l'attività terroristica del gruppo. Cinquanta milioni di lire vennero utilizzati per l'acquisto dell'appartamento di via Montalcini 8 a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro. Il 12 gennaio del 1977, alle 19:30, il 42enne Costa, membro di una tra le più ricche famiglie di armatori genovesi, venne sequestrato vicino alla sua casa di Castelletto. Due uomini armati lo afferrarono e lo spinsero nell'abitacolo di un'auto, che ripartì a tutta velocità. Nel frattempo, due complici sbarrarono la strada parcheggiando un'altra auto di traverso.
I rapitori, appartenenti alla colonna genovese delle Brigate Rosse, chiesero inizialmente 10 miliardi di lire di riscatto, per poi scendere a cinque. La trattativa con la famiglia portò al ridimensionamento della richiesta a un miliardo e mezzo di lire. Il pagamento fu portato a termine a Roma, nel parco di Villa Sciarra, il 26 marzo. Costa venne quindi rilasciato all'alba del 4 aprile, legato mani e piedi in salita San Bersezio.
"Il compito del nostro Paese è di interloquire con le autorità argentine, perché c'è una responsabilità della polizia argentina che doveva garantire la sorveglianza e la consegna delle autorità italiane". Lo ha affermato, a Tgcom24, Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni. "Sono certa che si andrà fino in fondo, che ci sarà una giusta interlocuzione per far sì - auspichiamo - che venga riassicurato alla giustizia, ma soprattutto che l'estradizione possa avvenire in tempi molto brevi qualora questo avvenga", ha aggiunto.