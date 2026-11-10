Argentina, fuggito dai domiciliari l'ex brigatista Bertulazzi: era in attesa dell'estradizione

L'ex brigatista Leonardo Bertulazzi è fuggito dagli arresti domiciliari a Buenos Aires, in Argentina. Lo ha annunciato la Direzione generale dell'Intelligence criminale del Paese, che ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo. L'uomo, 74 anni, era stato condannato a 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata, ed era in attesa dell'estradizione dopo la revoca dello status di rifugiato. Prima della fuga, la giustizia argentina aveva respinto anche l'ultimo ricorso dell'avvocato di Bertulazzi, Rodolfo Yanzon, contro l'estradizione. E l'Interpol, secondo quanto riferisce lo stesso difensore all'Ansa, era già pronta a prelevare l'ex Br per portarlo in Italia.