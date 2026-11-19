La moglie di Leonardo Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse latitante da oltre una settimana dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, è stata arrestata in Argentina. Si tratta di Betina Kopcke, fermata nella serata di mercoledì 18 novembre nel quartiere di San Telmo, a Buenos Aires. La notizia è stata riportata dal quotidiano argentino Clarin e confermata dal ministero della Sicurezza nazionale.
Le prove sulla fuga
La ministra della Sicurezza nazionale argentina, Alejandra Monteoliva, ha riferito che alcuni elementi rinvenuti su un cellulare abbandonato da Bertulazzi farebbero ipotizzare una collaborazione della moglie nella fuga. Tra le prove ci sarebbero fotografie che la ritraggono davanti al cancello da cui l'ex brigatista sarebbe scappato e immagini di alcune corde che, secondo gli investigatori, potrebbero essere state utilizzate per l'evasione.