La ministra della Sicurezza nazionale argentina, Alejandra Monteoliva, ha riferito che alcuni elementi rinvenuti su un cellulare abbandonato da Bertulazzi farebbero ipotizzare una collaborazione della moglie nella fuga. Tra le prove ci sarebbero fotografie che la ritraggono davanti al cancello da cui l'ex brigatista sarebbe scappato e immagini di alcune corde che, secondo gli investigatori, potrebbero essere state utilizzate per l'evasione.