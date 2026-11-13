Argentina, arrestati due presunti complici nella fuga dell'ex Br Bertulazzi

Secondo i media locali, l'ultima posizione dell'ex brigatista "è stata rilevata poche ore fa zona settentrionale di Entre Ríos" e "le autorità ritengono che l'obiettivo di Bertulazzi sarebbe quello di lasciare il Paese da quella regione e dirigersi verso l'Uruguay". Lo scrive il quotidiano argentino Clarin. Secondo un altro giornale locale, El Diario Ar, "l'ipotesi che Bertulazzi si trovi a Entre Ríos è emersa da una dichiarazione inserita nel fascicolo dell'indagine e da un dato relativo al suo passato", cioè che "durante il periodo in cui godeva dello status di rifugiato politico in Argentina ha vissuto a Concepción del Uruguay", in Argentina e vicino al confine con l'Uruguay. "Sebbene al momento non vi siano certezze sulla sua ubicazione, le forze di sicurezza provinciali sono state allertate e sono stati intensificati i controlli per cercare di rintracciarlo", scrive la testata.