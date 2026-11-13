Argentina, arrestati due presunti complici nella fuga dell'ex Br Bertulazzi

Due persone sono state arrestate in Argentina in quanto sospettate di complicità nella fuga dell'ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi, evaso martedì dalla casa di San Telmo a Buenos Aires in cui stava scontando gli arresti domiciliari ed era in attesa di estradizione in Italia. Il quotidiano argentino Clarìn riporta che si tratterebbe di una donna salvadoregna e di un uomo uruguayano, che facevano parte di un gruppo WhatsApp insieme Bertulazzi e ad altre 12 persone, attraverso il quale sarebbe stata pianificata la fuga.
Il ruolo dei complici
Secondo quanto rivelato dal canale televisivo TN, i due presunti complici sono stati arrestati nella provincia argentina di Entre Ríos a seguito del pedinamento di un veicolo, con l'accusa di aver aiutato Bertulazzi a scappare. Non è chiaro però che ruolo avrebbero avuto nella fuga. Durante l'arresto, gli agenti avrebbero sequestrato diverse chiavette usb, 8 documenti d'identità diversi, denaro contante e sei telefoni cellulari. Il ministero argentino della Sicurezza nazionale ha offerto una ricompensa di 20 milioni di pesos a chiunque fornisca informazioni che consentano di localizzare Bertulazzi e per le segnalazioni è stata attivata una linea gratuita.
In fuga verso l'Uruguay
Secondo i media locali, l'ultima posizione dell'ex brigatista "è stata rilevata poche ore fa zona settentrionale di Entre Ríos" e "le autorità ritengono che l'obiettivo di Bertulazzi sarebbe quello di lasciare il Paese da quella regione e dirigersi verso l'Uruguay". Lo scrive il quotidiano argentino Clarin. Secondo un altro giornale locale, El Diario Ar, "l'ipotesi che Bertulazzi si trovi a Entre Ríos è emersa da una dichiarazione inserita nel fascicolo dell'indagine e da un dato relativo al suo passato", cioè che "durante il periodo in cui godeva dello status di rifugiato politico in Argentina ha vissuto a Concepción del Uruguay", in Argentina e vicino al confine con l'Uruguay. "Sebbene al momento non vi siano certezze sulla sua ubicazione, le forze di sicurezza provinciali sono state allertate e sono stati intensificati i controlli per cercare di rintracciarlo", scrive la testata.