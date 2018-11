Arezzo, uccide ladro nella sua azienda: indagato per eccesso legittima difesa

Un 29enne di origini moldave è entrato nella notte in una rivendita di gomme a Monte San Savino (Arezzo). Ma ad attenderlo ha trovato il titolare, che dormiva nella sua azienda proprio per prevenire eventuali furti. Il proprietario non si è lasciato sorprendere e ha sparato al giovane, che è riuscito ad allontanarsi dai locali per raggiungere il cortile esterno, dove è morto poco dopo. Ora il titolare è indagato per eccesso di legittima difesa.