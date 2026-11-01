Giallo ad Arezzo, ritrovato un cadavere in un parcheggio con il cranio fracassato

Giallo ad Arezzo. Nella notte, un uomo di 61 anni è stato trovato morto nel parcheggio di un ristorante nella zona industriale di San Zeno, alle porte della città. La vittima è un cittadino italiano nato a Milano e residente a Castiglione Fiorentino (Arezzo): da una prima ricostruzione sarebbe stato ucciso con un corpo contundente che gli avrebbe fracassato il cranio.