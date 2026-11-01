Giallo ad Arezzo, ritrovato un cadavere in un parcheggio con il cranio fracassato

Giallo ad Arezzo. Nella notte, un uomo di 61 anni è stato trovato morto nel parcheggio di un ristorante nella zona industriale di San Zeno, alle porte della città. La vittima è un cittadino italiano nato a Milano e residente a Castiglione Fiorentino (Arezzo): da una prima ricostruzione sarebbe stato ucciso con un corpo contundente che gli avrebbe fracassato il cranio.
Indagini in corso
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. La squadra mobile della questura di Arezzo, coordinata dalla magistratura, conduce le indagini. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli accertamenti in corso. La polizia scientifica ha effettuato accurati rilievi nel parcheggio alla ricerca di tracce ed elementi utili a ricostruire la dinamica del delitto, che potrebbe essere avvenuto proprio nel luogo del ritrovamento. Dopo il nulla osta del magistrato, intorno alle 4, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato per i primi accertamenti medico-legali.