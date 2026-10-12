Arezzo, giocano tra le aiuole della chiesa e trovano... una bomba

A ritrovare la bomba, presumibilmente un colpo di mortaio, sarebbe stato un ragazzo durante il pomeriggio di giochi e merende, al quale stavano partecipando moltissime famiglie, bambini e gruppi scout. Il giovanissimo avrebbe notato uno strano oggetto in mezzo all'aiuola. Nessuno, inizialmente, aveva capito cosa fosse, tanto che qualcuno lo avrebbe persino maneggiato e spostato dal luogo del ritrovamento. Poi la segnalazione al parroco, che a quel punto ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.