Arezzo, giocano tra le aiuole della chiesa e trovano... una bomba

Stavano giocando tra le aiuole nella piazza della chiesa, quando si sono imbattuti... in una bomba. L'incredibile rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 ottobre ad Arezzo, nella parrocchia di San Marco alla Sella, dove era in corso la festa per l'inizio dell'anno pastorale. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno constatato come l'ordigno fosse un residuato bellico della Seconda guerra mondiale.
Il ritrovamento
A ritrovare la bomba, presumibilmente un colpo di mortaio, sarebbe stato un ragazzo durante il pomeriggio di giochi e merende, al quale stavano partecipando moltissime famiglie, bambini e gruppi scout. Il giovanissimo avrebbe notato uno strano oggetto in mezzo all'aiuola. Nessuno, inizialmente, aveva capito cosa fosse, tanto che qualcuno lo avrebbe persino maneggiato e spostato dal luogo del ritrovamento. Poi la segnalazione al parroco, che a quel punto ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.
Attesi gli artificieri
L’area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri chiamati per valutare le condizioni dell’ordigno e procedere al disinnesco o alla rimozione. Intanto i militari della compagnia di Arezzo hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Nella zona sono stati recentemente eseguiti dei lavori alla rete idrica ed è possibile che l'ordigno sia tornato accidentalmente in superficie. Non si esclude nemmeno che il residuato sia stato depositato da qualcuno, dato che non era né sepolto nel terreno, né nascosto, ma semplicemente adagiato a terra.